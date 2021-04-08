Экс-руководитель Собинского психоневрлогического интерната предстанет перед судом. По версии следствия, с 2017 по 2018 года бывшая руководительница учреждения воспользовалась своим

Экс-руководитель Собинского психоневрлогического интерната предстанет перед судом. По версии следствия, с 2017 по 2018 года бывшая руководительница учреждения воспользовалась своим должностным положением и потребовала от подчиненных сотрудников передать ей подотчетные денежные средства. Они предназначались на покупку инвентаря на сумму больше 1,1 миллиона рублей. Но на этой закупке женщина, как считают следовали, решила заработать. Обвиняемая на