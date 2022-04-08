Уже несколько лет подряд при филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области работает консультационный центр для садоводов и огородников.

Специалисты филиала Россельхозцентра рассказали владимирским огородникам о самых урожайных в нашем регионе сортах овощных культур. Встреча прошла в областном центре на базе Экологической библиотеки – филиале №8 МБУК «ЦГБ» города Владимира.Уже несколько лет подряд при филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области работает консультационный центр для садоводов и огородников. Квалифицированные специалисты, агрономы со стажем обучают садоводческим премудростям совершенно бесплатно: читают лекции, проводят выездные занятия в городских библиотеках, отвечают на вопросы дачников по телефону.Сейчас, когда в условиях экономических санкций государство ставит каждому региону задачу обеспечить продовольственную безопасность, эта работа приобретает дополнительный смысл, ведь садоводы и огородники обладают достаточно емкой ресурсной базой производства продовольствия для собственных нужд, а кроме того могут поставлять на рынки выращенные на своих участках овощи, ягоды и фрукты. Так что бесплатные консультации по выращиванию свежей, экологически чистой плодоовощной и ягодной продукции в укреплении продовольственной безопасности области играют немаловажную роль.– Тему «Урожайные сорта овощных растений» для лекции в библиотеке мы выбрали не случайно. Не всегда полученный урожай отвечает нашим ожиданиям, хотя, в процесс выращивания обычно вкладывается столько труда! А причина на самом деле банальная – не все сорта овощей дают большие урожаи именно в этом регионе. Иначе говоря – не все нам подходят, – объясняет начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Яна Балахнина. – Некоторые нюансы нужно знать даже про универсальные сорта. Например, если вы хотите вырастить сладкий перец, то в нашем климатическом поясе лучше сажать его не в открытый грунт, а в теплицу. Под укрытием из стекла или пленки и урожаи выше, и вкус плодов лучше, и болеют растения реже. Но и в условиях закрытого грунта нужно понимать, что малейшее несоблюдение агротехники может перечеркнуть все достоинства сорта.Кроме специфики ухода за перцами говорили об особенностях посадки и выращивания баклажанов, огурцов, томатов, а также свеклы, моркови и картофеля – базовых продуктов «борщевого набора», обладающего высокой социальной значимостью.Ещё один немаловажный аспект – импортозамещение на рынке семян. В последние годы система работы отечественной селекции и семеноводства была кардинально обновлена и зависимость от иностранных селекционеров и семеноводов удалось минимизировать. Многие регионы, в том числе и Владимирская область, уже продемонстрировали, что по качеству отечественные семена не уступают иностранным. Теперь важно сосредоточиться на тех, которые показывают наилучшие результаты.– Семена российских селекционеров отвечают международным стандартам качества, выгодны по цене и приспособлены для регионального использования. Покупая сорта от производителей, которые на рынке уже не один десяток лет, дачники как бы страхуют и себя, и свой урожай, – считает начальник отдела по сертификации владимирского филиала Россельхозцентра Ирина Данилова. – Многие огородники почему-то думают, что импортные семена почти всегда гарантируют высокий урожай. Это далеко не так, ведь при разработке селекционеры учитывают определенные погодные условия, которые могут просто не совпадать с нашим климатом.Эксперты владимирского филиала Россельхозцентра остановились подробнее на сортах российской селекции (в том числе и последних новинках), успевших себя зарекомендовать неприхотливостью в уходе и хорошими показателями урожайности. Ниже приводим этот список. Что важно: все сорта и гибриды прекрасно подходят для выращивания во Владимирской области.Сорта перцев: Египетская сила, Тавиньяно, Ливадия, Ламуйо, Санькина любовь, Лисичка, Тевере, Регор, Омброне, Мегатон, Магно, Атлант, Баргузин.Сорта баклажанов: Бибо, Жизель, Эпик, Буржуй, Матросик, Вакула, Клоринда.Сорта томатов: Амана Оранж, Дамский каприз, Кенигсберг, Пузата хата, Батяня, Королева, Хурма, Герцогиня вкуса, Любаша, Нина, Красным красно, Розовый мед, Диадема, Мазарини, Спасская башня, Герман, Полосатый шоколад, Черная богиня, Сокровище инков, Оранжевый земледелец.Сорта картофеля: Ажур, Барин, Батя, Колобок, Прайм, Синеглазка 2016.Сорта моркови: Витаминная, Вкус детства, Вкусняшка, Бейби, Детская радость, Деликатесная.Сорта свеклы: Багряный цилиндр, Багровый шар, Красный рубин, Красный шар, Креолка, Мажор, Эфиопка.Сорта огурцов: Азбука, Верные друзья, Теремок, Компас, Фермер, Сын полка, Мотылёк, Филиппок, Парижский корнишон, Кай, Герда, Гармонист, Клавдия, Герман, Дружная семейка, Емеля, Арина, Изумрудный поток, Задор, Маша.