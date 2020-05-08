08.05.2020

2020-05-08 20:00:04

Депутаты Горсовета поздравили ветеранов в Днём Победы

Приближается День Победы. Главный праздник страны остаётся таким, даже несмотря на пандемию коронавируса. Сегодня ветеранов своего района с соблюдением всех санитарных норм поздравляет и депутат Горсовета, участник предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Захаров.

Для Фотинии Ивановны Никитенко, как и для всех ветеранов Великой Отечественной войны - 9 мая - самый главный праздник в году. И даже сегодня, несмотря на отмену большинства праздничных событий в связи с пандемией коронавируса, его она ждёт с нетерпением. Поздравить Фотинию Ивановну пришёл и депутат Совета народных депутатов Владимира, участник предварительного голосования "Единой России" Александр Захаров.

- Я пришёл Вас поздравить с такой великой датой - в этом году 75 лет исполняется.

Фотиния Никитенко попала на фронт в конце 44-го года. Была первым номером на зенитной 85-мм пушке, а также киномехаником. Награждена Орденом Отечественной войны. Тот самый первый день Победы встретила уже в Латвии.



Фотиния Никитенко, ветеран Великой Отечественной войны: "Иду, смотрю, народищу полно, думаю, наверное кончилась война. Я иду, мальчишки бегут за мной и говорят, ты знаешь, война кончилась - давай мы тебя сейчас будем качать, - вы что, ещё уроните меня. Там и генералы и полковники, там все. Все, знаете, стоят и не то что радуются, а плачут. И это уже плач не просто плач, а радостный такой плач".

Александр Захаров хорошо известен в этом микрорайоне. Молодой депутат, избранный менее года назад, знаком с каждым ветераном своего округа и в любое время готов оказать помощь.



Александр Захаров, депутат городского совета партии "Единая Россия", участник предварительного голосования: "Дань уважения, сказать спасибо. Прекрасная дата -75 лет. Мы сегодня живём в чудесное время, когда всё спокойно - можем заниматься своими делами. Ветераны - это великие люди, которые сделали это своим трудом, своими усилиями, смелостью и храбростью. Поэтому больше выразить просто благодарность, чисто человеческую за всё".

В рамках празднования Великой Победы "Единая Россия" организует и участвует во множестве мероприятий, многие из которых в связи с пандемией коронавируса проходят в онлайн-формате. Депутаты всех уровней также проводят флэшмобы в соцсетях, где со своими детьми и внуками исполняют песни и читают стихи о войне, а также присоединятся к акции Бессмертный Полк на балконах и в окнах своих домов.

Дмитрий Горкин, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"