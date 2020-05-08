Две местные жительницы, связав хозяйку квартиры, открыто похитили имущество.

4 мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение от местного жителя о совершении преступления в отношении его матери.Было установлено, что накануне вечером в гости к 56-летней женщине пришли две знакомые местные жительницы 27 и 32 лет. Действуя по предварительному сговору, они связали хозяйку квартиры поясом от халата и похитили золотые серьги и цепочку, а также одежду. С похищенным злоумышленницы с места преступления скрылись. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.В этот же день сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания.Похищенные ювелирные украшения женщины сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили мобильный телефон. Оперативниками были изъяты мобильный телефон и квитанция из ломбарда.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Фигурантки арестованы.