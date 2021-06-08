08.06.2021

2021-06-08 23:05:04

Во Владимире спасатели выставили из квартиры летучую мышь

Нестандартный звонок поступил в ковровский поисково-спасательный отряд. На улице Строителей, в квартиру залетела летучая мышь. Хозяйка в страхе позвонила спасателям.



Они прибыли на место, сняли животное с потолка , где оно уже облюбовало себе уголок. Гость оказался безобидным - мышь в момент задержания дремала и своему выселению из квартиры не препятствовала.