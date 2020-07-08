Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод еще два года назад. Официально их брак уже расторгли, а вот раздел имущества длится до сих пор.

Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод еще два года назад. Официально их брак уже расторгли, а вот раздел имущества длится до сих пор.Как отметил адвокат Сергей Жорин, он сразу предупредил подзащитного, что процесс будет длительным. Юрист заверил, что все затягивается не по вине юмориста. Евгений Петросян смирился с тем, что нескоро увидит у себя дома половину нажитого непосильным трудом.Правозащитник в беседе с журналистами подчеркнул, что оценку имущества сложно произвести в кратчайшие сроки, так как этим занимаются специалисты, назначенные судом. Также стоит взять во внимание количество антиквариата, книг, предметов искусства и всего прочего.Свой отпечаток накладывает и пандемия, поэтому эксперты не могут в полной мере заниматься работой. Сергей Жорин заявил, что тщательно контролирует процесс. "В принципе, было изначально предсказуемо, что сроки затянутся", – отметил адвокат.29 Авг 2019 в 10:11 PDTЕвгений Петросян почти сразу после развода женился опять. Избранницей юмориста стала Татьяна Брухунова, ранее работавшая у него помощницей. По слухам, роман с молодой подчиненной и стал причиной развода с Еленой Степаненко.После расставания с супругом о личной жизни актрисы ничего не известно. В одном из интервью теледива заявила, что сейчас наслаждается одиночеством.