Пожар в многоквартирном доме №15 на улице Герцена в Вязниках случился сегодняшней ночью, в 00.58. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 15 взрослых. Женщину с отравлением угарным газом отвезли в

Пожар в многоквартирном доме №15 на улице Герцена в Вязниках случился сегодняшней ночью, в 00.58. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 15 взрослых. Женщину с отравлением угарным газом отвезли в больницу. Один человек погиб – мужчина 1986 года рождения. Следователь СК прибыл в квартиру после поступившей информации о возгорании, сообщают во Владимирском Следкоме. Выяснилось, что погибший мужчина –