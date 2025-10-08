Огромный Бинг-747 взлетает. Разбег, отрыв, закрылки пошли, шасси убираются, подъем в набор, в набор. 5000, 8000, 10000 метров, заданный эшелон. Потухла надпись про привязные ремни, народ расслабл&ется. Неожиданно, лайнер переворачивается вверх брюхом! Пассажиры выпадают из кресел на потолок. Все в продуктах, в водке, коньяке, минеральной воде и соке, запутались в пледах, завалены ручной кладью. Паника! В этот момент раздается из динамиков спокойный голос: "Внимание, говорит командир экипажа! Приношу извинения за доставленные неудобства! Никакой паники! Сейчас закапаю нос и полетим дальше!"
еще анекдот!