В Москве начался прием заявок от компаний на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners. Проект ориентирован на развивающиеся организации в сфере фудтеха, управления городской средой, транспорта, логистики, а также экологии и энергетики.

В Москве начался прием заявок от компаний на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners. Проект ориентирован на развивающиеся организации в сфере фудтеха, управления городской средой, транспорта, логистики, а также экологии и энергетики.Участникам программы помогут сориентироваться на целевые международные рынки, выбрать самых перспективных партнеров. "Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000", — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Программа Global Partners проводится Московским экспортным центром (МЭЦ) вместе с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS.Подать заявку можно до 28 июля на сайте проекта. На конкурсной основе отберут 20 организаций. С августа по ноябрь они пройдут акселерацию, а в декабре представят результаты работы.Акселератор поможет столичным предприятиям выйти на зарубежные рынки, сформировать индивидуальный клиентский сегмент."Участники смогут адаптировать продукт и запланировать четкую стратегию по выходу на экспорт на ближайший год, а также увеличить число внешнеторговых контрактов", — сказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.Напомним, что с начала года московским предпринимателям 500 заявок на поддержку в качестве субсидий и грантов на общую сумму почти 560 миллионов рублей. Наибольшей популярностью у столичного бизнеса пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках.