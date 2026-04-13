Дорогие друзья я из Донецка. Я могу вам сказать, что там просто «голубой шабаш» какой-то!
Значит стоят сапоги кирзовые рядами, джинсы, фуфайки, палатки вот с таким подиумом.
Эти самые ... матрасики и все везде российское! Вот! И горы соленых огурцов! Горы банок с
огурцами!
И это на фоне «голубой вагон бежит качается»... Понимаете вот такое вот. Да это просто ... это
кошмар!
И хочу вам сказать, что эти огурцы не простые. Эти огурцы наколотые! Люди берут один огурец,
съели - взяли другой!
Вот! И оно тянется и тянется рука... Вот сейчас я сюда ехала в 5 часов.
И были новости, и сказали на площади массовое отруение почалося. И людей значит частое
обращение в больницу!
Людей везут в больницу с поносом! До чего мы дожились? И стоят и стоят, глаза просто лубяные!
еще анекдот!