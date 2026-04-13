Сотрудники ГИМС постоянно контролируют обстановку на водных объектах области. Жители региона и туристы каждый день отправляются в путешествия на сапбордах и байдарках ради красивых видов.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-v-period-razliva-rek-na-vodu-ezhednevno-vyxodyat-lyubiteli-sapov-i-bajdarok.html" target="_blank">Во Владимирской области в период разлива рек на воду ежедневно выходят любители сапов и байдарок</a> - Сотрудники ГИМС постоянно контролируют обстановку на водных объектах области. Жители региона и туристы каждый день отправляются в путешествия на сапбордах и байдарках ради красивых видов.
[url=https://33live.ru/novosti/13-04-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-v-period-razliva-rek-na-vodu-ezhednevno-vyxodyat-lyubiteli-sapov-i-bajdarok.html]Во Владимирской области в период разлива рек на воду ежедневно выходят любители сапов и байдарок[/url] - Сотрудники ГИМС постоянно контролируют обстановку на водных объектах области. Жители региона и туристы каждый день отправляются в путешествия на сапбордах и байдарках ради красивых видов.