В 16-й раз Муром становится столицей международного Дня семьи, любви и верности.

В 16-й раз Муром становится столицей международного Дня семьи, любви и верности. В этот раз светская часть праздника совпала с религиозной, ведь он приурочен ко дню памяти муромских Святых Петра и Февронии. Праздник давно перешагнул границы нашей страны, своим он признан во многих странах мира, а памятники муромским святым открывают почти каждый год. Сегодня только в нашей стране таких монументов 89.В 2023 году большого концерта на набережной Оки, который всегда транслировался по ТВ, не будет. Но сам праздник от этого не стал менее значимым и красивым.Расписаться в этот день считается хорошей приметой. Заявление в городской ЗАГС подают почти за полгода. 8 июля здесь - горячая пора, сотрудники работают в усиленном режиме. На зарегистрировать свой брак в Муроме в особенный день изъявили желание 30 пар, причём муромских только 13. Остальные из других городов Владимирской области, а также из Нижегородской, Рязанской, Костромской, Пензенской, Московской областей и т.д. Муромский ЗАГС будет регистрировать браки с 9 утра до 20 часов вечера.Особое почтение - к мощам муромских святых. В этот день их выставляют во двор Троицкого монастыря, чтобы все желающие могли прикоснуться к ним.Праздник украшают множество фотозон и красивых локаций. В центре города идет большая ярмарка – мастера едут сюда со всей страны.