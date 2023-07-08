В Вязниках прокурор добился освещения автомобильной дороги. Вязниковской межрайонной прокуратурой...

В Вязниках прокурор добился освещения автомобильной дороги.Вязниковской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Выяснилось, что у автомобильной дороги по улице Ленина (от площади Ленина до переулка Западный в посёлке Мстёра) отсутствовал тротуар. Но самое главное - уровень освещённости на указанном участке не соответствовал установленным нормативам. Это могло привести к ДТП.Нарушались и права местных жителей. Им было сложно безопасно передвигаться в ночное время.Как итог: в Вязниковский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования посёлка Мстера привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями законодательства.Сообщается, что в настоящее время автомобильная дорога оборудована тротуаром, а уличное освещение приведено в соответствие с нормами.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области