В городе 8 июля распишутся 30 пар из разных регионов России.

Откуда пошёл праздник Дня семьи, любви и верности и как его отмечают на владимирской земле. Подробности – vladaif.ruКнязь и простолюдинкаОб истории жизни и любви муромского князя Петра (сейчас Муром входит в состав Владимирской области) и рязанской простолюдинки Февронии рассказал иерей Свято-Троицкого храма Мурома отец Артемий Крылов:«Главный источник, из которого мы знаем о их жизни - «Повесть о Петре и Февронии муромских», написанная в конце 1540-х гг. Это один из наиболее выдающихся памятников древнерусской литературы XVI века. Повесть составили в честь канонизации Петра и Февронии на церковном соборе 1547 года. День памяти святых - 8 июля».По сказанию, муромлянин Пётр убил огенного змея и от его крови заболел проказой. Никто не мог его излечить. Во сне князю открылось, что чудо может сотворить лишь дочь бортника, крестьянка Феврония из деревни Ласково на Рязанской земле.Так и произошло: Феврония вылечила Петра, и в благодарность он женился на ней. Но боярам не захотелось иметь княгиню-простолюдинку. Начались гонения, чете пришлось пуститься по Оке.А вот в «обезглавленном» Муроме в это время началась смута, и вскоре бояре одумались и попросили князя с женой вернуться.«В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и молили умереть в один день, и завещали положить их тела в один гроб», - говорит отец Артемий.Так и произошло. С 1992 года мощи находятся в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Поклониться им может любой желающий.Праздник: началоВ начале 2000-х в Муроме провели День города, который приурочили ко дню Петра и Февронии. А в 2006 году власти города выступили с инициативой в память о святых учредить Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. Её поддержали также Русская православная церковь и Федеральное собрание.Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. Символом праздника выбрали ромашку — цветок, символизирующий чистоту. В этот день принято плести венки из ромашек, дарить букеты и открытки с изображением этих цветов.Традиционно центром празднования становится Муром. Именно там, на набережной Оки, проводят самые масштабные мероприятия и концерты, организовывают ярмарки и народные гуляния.Гуляет губерния!В этом году в Муроме гуляли целых три дня. Главные торжества прошли 6 июля. Праздновать начали утром и завершили поздним вечером традиционным салютом.В центре города, который стал пешеходным, открыли сразу 17 интерактивных площадок, в основном ориентированных на семьи с детьми. На Московской улице устроили фестиваль детских шоу и аниматоров. На Советской красовалась выставка народных промыслов «Муромская ярмарка».На Вознесенской площади «хозяйничали» голуби, гостям представили 15 пород этих птиц.На улице Ленина сияла полированными боками выставка семейных автомобилей. Работала там и площадка культуры Китая (артисты показали танцы с веерами, традиционную зарядку, шоу драконов и барабанов). На площади Революции на всероссийском городском пленэре создавали живописные полотна 50 художников со всей России.В воскресенье, 7 июля прошёл джаз-фестиваль.А на сегодня, 8-е июля, запланировали религиозные мероприятия в муромских монастырях в память святых Петра и Февронии. В этот же день на родине покровителей брака распишутся влюблённые со всей страны. Местный загс примет сразу 30 пар из разных регионов России.