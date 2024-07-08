Об этом рассказали представители Министерства ЖКХ Владимирской области.

«Каменный ковёр» скоро появится в Суздале около Торговых рядов. Об этом рассказали представители Министерства ЖКХ Владимирской области.Над благоустройством трудятся специалисты ДСУ-3 «СДРСУ». Кроме «ковра» они работают над мощением деревянной смотровой площадки. Кроме этого, в порядок будет приведена дорожная инфраструктура города – новая разметка на пересечении Васильевской улицы и Ленина, а также дорожные знаки у Торговой площади. Всего появится более 40.