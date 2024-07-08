Сегодня, в День семьи, любви и верности, власти запретили продажу напитков.

С завтрашнего дня во Владимире в магазинах можно будет купить алкоголь. Сегодня, в День семьи, любви и верности, власти запретили продажу напитков. Подтверждает это региональный закон от 14.10.2014 № 111-ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области».Ограничения распространяются только на обыкновенные розничные магазины. На заведения общественного питания запрет не распространяется. Кстати, кроме Владимирской области алкоголь не продаётся на Чукотке, в республике Коми и в Сахалинской области.