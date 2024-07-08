Во Владимире в ходе бытового конфликта был убит оператор Анатолий Костяев. Он пришел в гости к чужому человеку сразу после знакомства. Спустя время между хозяином квартиры и гостем возник

Во Владимире в ходе бытового конфликта был убит оператор Анатолий Костяев. Он пришел в гости к чужому человеку сразу после знакомства. Спустя время между хозяином квартиры и гостем возник серьезный конфликт, в результате которого наш коллега и был убит. Уголовное дело по 105 ст. УК РФ расследуется Следственным комитетом Владимирской области. Евгения Горина, старший помощник