«Эй, вы, там, наверху! От вас опять спасенья нет!». Жильцы общежития на улице Диктора Левитана жалуются на соседей сверху. Маргиналы не только шумят, как в песне, они проливают мочой и

«Эй, вы, там, наверху! От вас опять спасенья нет!». Жильцы общежития на улице Диктора Левитана жалуются на соседей сверху. Маргиналы не только шумят, как в песне, они проливают мочой и фекальными водами, рассказывает Марина Акатова. Санузел у неаккуратных соседей находится прямо над кухней других жильцов. В это сложно поверить, но косметический ремонт тут делали в