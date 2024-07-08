Владимирцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам оказания платных образовательных...
Владимирцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам оказания платных образовательных услуг
В преддверии нового учебного года стартует Всероссийская тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора, посвященная вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг.
Консультации пройдут с 8 по 19 июля.
Владимирцы смогут задать вопросы о том:
- какие меры принимаются для защиты потребителей от недобросовестных представителей образовательных услуг;
- какие механизмы компенсации предусмотрены для случаев некачественного обучения или невыполнения условий договора об образовательных услугах;
- какие документы и реквизиты следует запрашивать у образовательного учреждения перед заключением договора на оказание образовательных услуг.
Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.
Важно: консультации в рамках «горячей линии» будут организованы в соответствии с режимом работы Управления.
Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky