Владимирцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам оказания платных образовательных...

Владимирцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам оказания платных образовательных услугВ преддверии нового учебного года стартует Всероссийская тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора, посвященная вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг.Консультации пройдут с 8 по 19 июля.Владимирцы смогут задать вопросы о том:- какие меры принимаются для защиты потребителей от недобросовестных представителей образовательных услуг;- какие механизмы компенсации предусмотрены для случаев некачественного обучения или невыполнения условий договора об образовательных услугах;- какие документы и реквизиты следует запрашивать у образовательного учреждения перед заключением договора на оказание образовательных услуг.Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Важно: консультации в рамках «горячей линии» будут организованы в соответствии с режимом работы Управления.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky