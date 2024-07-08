Об этом заявили в мэрии.
Во Владимире проржавевшие перила моста через Клязьму признали опасными для пешеходов.
Об этом заявили в пресс-службе мэрии. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными. На мосту установили специальные предупреждающие знаки.
«Не подходите близко к краю и не облокачивайтесь на перила», — добавили власти.
Напомним, что жители начали жаловаться на состояние ограждений еще весной 2024 года. Работы по ремонту перил намерены провести в 2024 году. Сейчас в мэрии готовят нужную документацию.
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