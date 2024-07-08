Пожар произошел сегодня, 8 июля, в доме №66а на улице Куйбышева. Огонь вспыхнул ранним утром – около 5:07. Загорелась квартира на 10-ом этаже. Как сообщили в МЧС, на место выезжали 21 спасатель и 7

Пожар произошел сегодня, 8 июля, в доме №66а на улице Куйбышева. Огонь вспыхнул ранним утром – около 5:07. Загорелась квартира на 10-ом этаже. Как сообщили в МЧС, на место выезжали 21 спасатель и 7 единиц техники. Из многоквартирного дома эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, площадь пожара составила