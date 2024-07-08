За последние пять лет количество многодетных семей во Владимирской области увеличилось на 44%.

За последние пять лет количество многодетных семей во Владимирской области увеличилось на 44%. Об этом в своём рассказал губернатор Александр Авдеев.Накануне Дня семьи, любви и верности в Муроме состоялся Демографический форум, участники которого обсуждали идеи и практики стимулирования повышения рождаемости. Как отметил Александр Авдеев, увеличение числа многодетных владимирских семей обнадёживает, однако этого недостаточно для простого воспроизводства населения.«Большую работу планируем в рамках нового нацпроекта «Семья». Важно формирование общественной психологии и создание условий для того, чтобы пары не боялись рожать детей, чтобы чувствовали поддержку государства, старшего поколения, вернуться к вековым традициям, сделать многодетность нормой», - написал губернатор.Так, в 2023 году во всех территориях 33-го региона будут действовать семейные МФЦ. Кроме того, планируется значительно увеличить поддержку семей при помощи социальных контрактов.