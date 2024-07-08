Об этом сообщают представители Центра развития перспективных технологий.

Во Владимирской области с продажи снято 4,7 тысячи единиц молочной продукции. Об этом сообщают представители Центра развития перспективных технологий.Связано это с внедрением «Честного знака» в отношении кисломолочной продукции, которая действует теперь с 1 мая. По всей стране из-за него кассиры не смогли продать порядка 1,8 миллиона единиц молока.Чаще всего пробивать молочку не получалось потому, что она не введена в оборот, таких случаев около 29%. Где-то 26% продуктов имели признаки контрафакта. Также за это время система распознала 18% просроченной продукции.