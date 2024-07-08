Воспитанники военно-спортивного клуба имени Саплина вернулись из трехнедельного речного похода...

Воспитанники военно-спортивного клуба имени Саплина вернулись из трехнедельного речного походаТрехнедельный речной поход по Оке. Водный путь длиной в 480 километров проделали воспитанники военно-спортивного клуба имени Саплина в Муроме.В водной команде было 29 мальчишек, их поддерживали 8 инструкторов. Ребята испытывали себя на прочность в непростых погодных условиях. Получили базовые навыки водолазной подготовки, учились обращаться с оружием, спали в палатках и готовили еду на костре.Команда стартовала три недели назад - в Рязани. В этом году поход посвятили мужеству наших защитников на передовой - участникам специальной военной операции. На берегу их встречали родные хлебом и солью.Евгений Стулов, руководитель военно-спортивного клуба имени В.И.Саплина, о.Муром:- Шли, встречались по пути с людьми, рассказывали о клубе, о нашем красивом историческом городе. Везде получали только положительные эмоции, зарядились ими на всё оставшееся лето.Захар Гребенчук, воспитанник военно-спортивного клуба имени В.И.Саплина, о.Муром:- Было много трудностей, я их прошел. Этот поход помог мне сблизиться с ребятами, с коллективом. И почувствовать настоящим мужчиной.