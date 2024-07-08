Владимирский госуниверситет в течение двух лет намерен отремонтировать крышу и провести работы по консервации фасада учебного корпуса у Золотых ворот. Об этом в телефонном разговоре

Владимирский госуниверситет в течение двух лет намерен отремонтировать крышу и провести работы по консервации фасада учебного корпуса у Золотых ворот. Об этом в телефонном разговоре “Шестому каналу” рассказал начальник управления по эксплуатации и ремонту ВлГУ. Например, информацию о планах по ремонту крыши можно найти на сайте Госзакупок. Стоимость этих работ оценивается в более чем 6