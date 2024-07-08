Один снятый клещ был заражен боррелиозом.

За минувшую неделю во Владимирской области от укусов клещей пострадали 152 человека. 38 из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Пострадавшие обратились за помощью к медикам. Один снятый клещ был заражен боррелиозом. Случаев энцефалита в регионе не зарегистрировано.Напомним, что сезон активности клещей во Владимирской области начался 31 марта. Всего от членистоногих пострадали 1 236 жителей.Ранее мы сообщали, что 13 владимирцев .