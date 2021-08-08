Из них 12 детей. Около полудня 7 августа владимирские спасатели получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва. Из квартиры на 9 этаже валил густой черный дым.

Из них 12 детей. Около полудня 7 августа владимирские спасатели получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Нижняя Дуброва. Из квартиры на 9 этаже валил густой черный дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах, обошлось без пострадавших. Сгорело