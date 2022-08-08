На него завели два уголовных дела.

Во Владимирской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в краже аккумуляторов с машин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В середине июля он похитил два аккумулятора с «Вольво» и «ВАЗа», припаркованных во дворах жилых домов в микрорайоне Лесной во Владимире. Установлена причастность фигуранта к угону «ГАЗа». Молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские поймали злоумышленника на территории Суздальского района.Обвиняемый свою вину признал. Авто он похитил для совершения преступлений. Между тем, оперативники установили места скупок похищенного имущества и изъяли аккумуляторы.На владимирца завели два уголовных дела.