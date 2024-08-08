Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Гостям на 1000-летие Суздаля запрещено принести алкоголь на праздничные мероприятия, употреблять его и находиться в состоянии опьянения. Ответственность за соблюдение порядка в городе-музее с 9 по 11 августа возьмут на себя полицейские, как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Жителей Владимира призвали:- поддерживать общественный порядок;- не создавать ситуаций, которые могут стать опасными для окружающих;- бережно относиться к сооружениям и оборудованию;- проявлять уважительное поведение к другим людям, работникам культуры и должностным лицам, ответственным за поддержание порядка;- следовать законным требованиям правоохранительных органов.Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Если гости мероприятий совершат противоправные действия, они также могут сообщить об этом полиции лично или позвонить по телефонам "102" или "112".