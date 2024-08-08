На начало августа во Владимирской области сжато 5 тысяч гектаров зерновых В регионе продолжаются...

На начало августа во Владимирской области сжато 5 тысяч гектаров зерновыхВ регионе продолжаются уборочная и кормозаготовительная кампании. Намолочено - почти 14 с половиной тысяч тонн зерна.Среднеобластная урожайность зерновых - 30 центнеров с гектара. Лидерами по урожайности стали Суздальский и Муромский районы.В Меленковском уже приступили к уборке раннего картофеля - с гектара накопано 20 тонн. В Вязниковском районе собирают кабачки.Продолжается и работа по заготовке кормов для животных. Сена заготовлено 25 с половиной тысяч тонн, сенажа - 467, силоса - 84 тысячи тонн, - сообщают в областном Правительстве.