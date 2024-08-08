Начальника Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области обвиняют в получении...

Начальника Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области обвиняют в получении взяткиУФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» 1958 года рождения, причастного к получению взятки в крупном размере.Летом 2022 года коммерческая компания из Москвы ремонтировала дороги в Киржачском районе по контракту с ГБУ «Владупрадор». В августе начальник госучреждения, зная, что подрядчик не выполнил работы по укреплению обочин, незаконно подписал акты. За это он получил от подрядчика взятку — путёвки на санаторно-курортное лечение для себя и супруги в Сочи стоимостью более 260 тысяч рублей.Как итог…«...Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее – Владупрадор) по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», - сообщают в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Расследование продолжается.Фото, видео: пресс-служба СУ СК по Владимирской области