Народные приметы: 8 августа. Не делайте этого в Ермолаев день, если не хотите упустить удачу 8...

Народные приметы: 8 августа. Не делайте этого в Ермолаев день, если не хотите упустить удачу8 августа Православная церковь празднует память Ермолая, мученика Никомидийского, жившего в III веке. Он рано крестился и всю свою жизнь посвятил служению Господу. В зрелом возрасте Ермолай стал пресвитером, проповедовал Слово Божие и пользовался огромной любовью у прихожан. Святой был вынужден скрываться от язычников во время страшных гонений на христиан, организованных императором Максимилианом не только в Никомидии, но и во всех подвластных ему провинциях. Ермолай принял мученическую смерть от рук идолопоклонников вместе со священниками Ермократом и Ермиппом в 305 году. 305.Кроме того, в этот день поминают преподобную римскую мученицу Параскеву, известную своим ревностным служением Христу. Она вошла в писания как покровительница нищих и юродивых. Параскева была обезглавлена ​​язычниками за отказ отречься от своей глубокой веры.На Руси день памяти святителя Ермолая назвали просто — Ермолаевым. Есть еще одно необычное наименование 8 августа — Марьин день. Праздник получил свое название из-за особого предосеннего тумана — марева. Он выпадал на листьях растений в виде капель росы и придавал им чудесную целебную силу.Что можно делать в Ермолаев день?Многие рекомендации касаются яблок, уже созревших в саду. Их не ели до Яблочного Спаса, но заготовки делали с удовольствием: сушили, мочили, готовили повидло и варенье. Первый срезанный плод никому давали, а прятали в потайном месте. Считалось, что таким образом можно сохранить счастье и благополучие дома.Также наши предки ходили собирать лекарственные растения: знали, что делать это нужно днем, ведь утренняя роса добавляла растениям целебную влагу и особую силу.Крестьяне радовались первому созревшему картофелю и старались скорее выкопать корнеплоды, которые тут же несли их на кухню готовить свои любимые блюда: драники, дольки картофеля, супы. Верили в то, что если обед будет вкусным, то и урожай не разочарует.Народные целители в Ермолаев день рекомендовали пробовать рецепт от боли в спине: нужно подобрать несколько ржаных колосьев и закрепить их за поясом.Домашних кошек старались разводить, ведь 8 августа домашние питомцы были своеобразным оберегом, отгоняющим невзгоды и привлекающим в семью богатство и процветание.Люди старались помогать друг другу в период сбора урожая. Делать это нужно бескорыстно. Такое взаимное сотрудничество обещает принести процветание всем его участникам.Кстати, сон в ночь на 8 августа является вещим. Человек может разгадать в нем что-то важное и полезное. Как правило, если сон позитивен, он направляет и подсказывает, как улучшить свою жизнь.На полевые работы и в огород можно было выходить только с повязанной на запястье красной шерстяной нитью. Считалось, что это поможет обрести крепкое здоровье и защитит в будущем от болезней.Запреты 8 августа:В этот день не рекомендуется выпекать изделия из прошлогодней муки, иначе в семейную жизнь могут вернуться прошлые проблемы и проблемы.Утром по траве ходить нельзя — по ней сегодня гуляет осенний туман, согревая растения целебными силами. В Ермолаев день урожай ни при каких обстоятельствах не оставляют в поле, чтобы нечистая сила не добралась до него и не испортила.Тем, у кого на фермах есть куры, запрещено их готовить или есть. Иначе либо все птицы заболеют, либо их съедят хищники.Женщинам предписывалось воздерживаться от работы в полях и рукоделия: если кто-то в этот день возьмёт острый инструмент или иголку, это приведет к бедам для хозяйки и всего её рода.Мужчинам не позволялось передавать рабочие инструменты из рук в руки: их необходимо было оставить на земле, чтобы нуждающийся сам их поднял.Также не следовало допускать, чтобы кошки ложились в детскую кроватку, так как это может привести к беспокойному сну ребёнка.Народные приметы 8 августа:Ласточки и стрижи над самой водой летают — будет дождь.Холодное утро — жди ранней зимы.Зяблик поёт на закате или рано утром — погода станет ненастной.Дождь и солнце — такой контраст сохранится.Обильная роса с утра — быть грозе.Мухи надоедливые — выпадут осадки.Лягушки выползают на сушу — жди дождя.Липа пожелтела — осень будет ранней.Рано утром кукушка кукует — осень будет поздней и теплой.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений