Подрядная организация, выполнявшая поставу и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Лемешки Суздальского района не выполнила в срок условия договора.

Подрядная организация, выполнявшая поставу и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Лемешки Суздальского района не выполнила в срок условия договора. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Было установлено, что контракт на сумму свыше 4,5 млн рублей должен был быть завершён до 22 мая текущего года, однако в указанный срок работы ещё продолжались. Тогда прокурор внёс представление в адрес руководителя подрядной фирмы и возбудил в отношении него административное дело.«После прокурорского вмешательства работы подрядчиком завершены, в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт принимает пациентов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.