«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут об изменениях в сфере применения...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут об изменениях в сфере применения земельного законодательстваВ прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 9 августа в 7 часов 20 минут начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель Денис Ломтев расскажет об изменениях в сфере применения земельного законодательства.Телефон в студии: 35-31-33