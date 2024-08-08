По итогам прошлого года Владимирская область совершила настоящий рывок, поднявшись в Индексе административного давления на бизнес с 62 на 10 место среди всех субъектов РФ.

По итогам прошлого года Владимирская область совершила настоящий рывок, поднявшись в Индексе административного давления на бизнес с 62 на 10 место среди всех субъектов РФ. Об этом рассказала регионального правительства.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, добиться позитивного результата удалось благодаря совместной работе органов власти, общественных организаций и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.На текущий момент в регионе-33 зарегистрировано порядка 52 тыс. субъектов МСП. Кроме того, во Владимирской области трудятся свыше 53 тыс. самозанятых граждан. Всего же в сфере малого и среднего бизнеса работают более 242 тыс. человек.