В региональной столице один из горожан неожиданно обнаружил в собственной квартире летучую мышь.

В региональной столице один из горожан неожиданно обнаружил в собственной квартире летучую мышь. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Зверёк приютился под потолком за трубой и не хотел никуда улетать. На помощь пришёл сотрудник ведомства, который поймал мышь и выпустил на волю.«Напоминаем, что большинство летучих мышей – насекомоядные. Лишь немногие из них предпочитают фрукты, рыбу или мелких позвоночных. И только три вида питаются кровью, причём не человеческой», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госохотинспекции.