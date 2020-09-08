Чтобы не было беды. Пожарные пошли по школам. На уроках безопасности они рассказывают детям, отчего бывают пожары, как правильно эвакуироваться при их возникновении. Проверяют, знают ли дети

Чтобы не было беды. Пожарные пошли по школам. На уроках безопасности они рассказывают детям, отчего бывают пожары, как правильно эвакуироваться при их возникновении. Проверяют, знают ли дети телефоны экстренных служб. С учениками младших классов — специалист выяснил, что огонь бывает добрым. Это когда, например, помогает готовить еду, печь хлеб. И злым. Дарья Сергеева, инспектор отделения