Общественники обследовали помещения, ознакомились с условиями содержания арестованных и административно задержанных граждан.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители общественного совета при УМВД России по городу Владимиру совместно с сотрудниками регионального УМВД и аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области посетили изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.В ходе проверки общественники посетили помещения ИВС, в которых содержатся граждане, комнаты встреч с адвокатами и следователями, пищеблок, а также прогулочный двор.Особое внимание комиссии было обращено на режим дня, питание, обеспечение предметами первой необходимости, эффективности работы вентиляции во всех помещениях, соответствие нормативам уровня освещенности и температурного режима, санитарное состояние объекта. Общественники отметили эффективность работы системы видеонаблюдения, так как данная мера обеспечивает безопасность как самих сотрудников полиции, так и содержащихся в изоляторе граждан.Во время проверки члены общественного совета провели беседы с содержащимися в ИВС гражданами. Каких-либо жалоб не поступило, наоборот, задержанные выразили благодарность руководству ИВС за отличные условия содержания и хорошее питание.По результатам обследований комиссией дана положительная оценка как условиям содержания задержанных лиц, так и действиям сотрудников полиции.В августе текущего года в рамках акции «Гражданский мониторинг» более 20 членов общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне приняли участие в комиссионных обследованиях помещений ИВС во всех районах Владимирской области. Также в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних общественники посетили подразделения полиции, в том числе отделы по вопросам миграции. В ходе проверок комиссиями были даны положительные оценки работе сотрудников полиции.Результаты проверок будут рассмотрены на очередном заседании общественного совета УМВД России по Владимирской области и использованы для формирования предложений руководству УМВД по совершенствовании деятельности полиции.