Об этом он сообщил на конференции в рамках Первого международного историко-культурного Свято-Андреевского форума.а

Личность Андрея Боголюбского стала одной из центральных тем Первого международного историко-культурного Свято-Андреевского форума. В Суздале прошла научно-практическая конференция конференция «Под покровом Богородицы. Святой князь Андрей Боголюбский – устроитель Великорусской Державы, храбрый воин и полководец, искусный зодчий и храмоздатель, гимнограф и молитвенник».Наш земляк был выдающимся политиком Древней Руси, именно он превратил Владимиро-Суздальскую землю в сильный и самостоятельный политический центр Руси.- Человек, не знающий своего прошлого, не может быть настоящим патриотом. Наша задача, чтобы люди как можно больше узнали об Андреем Боголюбском, о его подвигах и заслугах. В дальнейшем мы совместно с учёными и писателями планируем издать учебник по краеведению, - рассказал Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.С докладами на конференции выступили учёные с мировым именем, доктора исторических наук, члены РАН, директора научных институтов со всей страны. Одной из важнейших тем обсуждения стала установка в Боголюбово монумента памяти князя Боголюбского.- У нас установлены памятники князю Владимиру Крестителю и Александру Невскому, Андрею Боголюбскому – нет. Моё мнение: он должен был появиться ещё десятилетия назад, но раз этого не произошло, святая обязанность нашего поколения восстановить историческую справедливость. Жителям и многочисленным гостям Владимирской области должно быть открыто знание о роли Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского в строительстве Российского государства. Наша страна, которая сейчас претендует на передовые позиции в мире, должна находить опору в правдивой памяти поколений, в своих крепких исторических и культурных корнях», – уверен губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Губернатор отметил, как важно напомнить общественности о выдающихся заслугах нашего великого земляка: «Это очень важно для развития научного, культурного и, конечно, туристического потенциала нашей области. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, самых положительных эмоций от общения с единомышленниками и новых открытий!»