08.09.2021

2021-09-08 08:10:04

11 сентября во Владимире будет ограничено движение транспорта в центре города

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения V Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 11 сентября 2021 года будет ограничено движение всех видов транспорта:



- с 06.30 до 15.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до пл. Фрунзе. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.



- с 06.30 до 18.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской на участке от ул. Студеная Гора до ул. Гагарина. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.



Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города, сообщает пресс-служба городской администрации.



Троллейбусные маршруты №№2 и 8 на время проведения праздничных мероприятий работать не будут. Маршруты троллейбусов №№ 1, 5, 7 изменятся.



Также поменяют маршруты автобусы №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С36.



Схему движения общественного транспорта на время празднования Дня города подробнее можно посмотреть на сайте городской администрации



