В Гусь-Хрустальном вынесен приговор 17-летнему студенту колледжа, который избил сверстника. Расследовал уголовное дело региональный Следком. Как установили следователи и суд, в апреле у

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор 17-летнему студенту колледжа, который избил сверстника. Расследовал уголовное дело региональный Следком. Как установили следователи и суд, в апреле у одного из торговых центров Гусь-Хрустального двое подростков поругались. Обвиняемый повалил 16-летнего товарища на асфальт и начал бить его по голове и телу. В результате несовершеннолетний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Не смотря