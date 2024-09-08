Анна Калугина, учитель изобразительных искусств и куратор Филипповской школы Онлайн рассказывает, как легко запомнить нужную информацию.

Анна Калугина, учитель изобразительных искусств и куратор Филипповской школы Онлайн рассказывает, как легко запомнить нужную информацию.Успешно писать контрольные, уверенно подходить к пробникам экзаменов и получать высокие оценки — вполне реально. И самое главное, для этого вовсе не обязательно проводить бессонные ночи в попытках запомнить целый параграф. Давайте разберемся вместе с Анной Калугиной, учителем изобразительных искусств, как учиться эффективно, не прибегая к зубрежке.1.⁠ ⁠Постарайтесь понять тему, а не просто заучить ее. Постоянное перечитывание, увы, мало помогает в понимании предмета. Именно поэтому нужно самостоятельно разобраться с темой, задавая дополнительные вопросы, разбирая практические задания и изучая материалы не только из учебника. Вы можете попробовать метод уточнений: задавайте себе вопросы после каждого прочитанного фрагмента параграфа и развернуто отвечайте на них.2.⁠ ⁠Пересказывайте материал. Забавно, что, готовясь к контрольным и экзаменам, мы привыкли много раз перечитывать информацию, но не проверять, как хорошо нам удалось ее запомнить. Хотя на самом деле пересказы помогают не только усилить запоминание, но и понять, где есть пробелы. Механизм очень простой: читаете параграф/отрывок — закрываете учебник и пытаетесь пересказать прочитанное своими словами — проверяете, насколько правильно вы ответили и что упустили. А чтобы запоминать все еще лучше, можно не просто проговаривать материал, а тезисно записывать его в тетрадь.3.⁠ ⁠Отдыхайте между занятиями. Несколько уроков по часу — это всегда комфортнее, чем непрерывный учебный марафон в пять часов. Делая перерывы, вы будете более сконцентрированы и внимательны. Достаточно выбрать комфортный для вас режим. Допустим, что у вас есть 10 часов на подготовку к экзамену. Можно разбить их на четыре занятия по 2 часа и четыре перерыва по 30 минут после каждого.4.⁠ ⁠Переключайтесь между темами. Как правило, мы стремимся очень четко разграничивать материал и подходить к нему линейно, думая, что, не изучив предыдущую тему, переходить к следующей нельзя. На самом деле эффективный подход к запоминанию строится на обратном, и чтобы получить желаемый результат, куда полезнее будет переключаться между блоками информации.Правда, речь не о том, чтобы разбавлять подготовку к контрольной по теме окружности изучением русско-турецких войн. Деление здорово работает в рамках одного предмета. Например, если вы изучаете русско-турецкие войны при Екатерине II для теста по истории России, полезно узнать и о том, что происходило в это же время в Европе. Так вы сможете шире взглянуть на тему, установить больше причинно-следственных связей и, самое главное, — понять, а не зазубрить материал.5.⁠ ⁠Повторяйте материал на следующий день. Даже если вы отлично разобрались в теме и хорошо запомнили информацию, повторение на следующий день поможет закрепить знания. Психологи называют это "эффектом интервала": информация лучше усваивается, если возвращаться к ней спустя какое-то время. Такой подход позволяет превратить кратковременную память в долговременную.Лучше всего запоминать помогает интервал в 1-3-7 дней, когда изученную тему вы повторяете с таким промежутком. И помните, что осилить нужные темы за один день, конечно, можно (попытаться), но нужно ли?