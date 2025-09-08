Если у Вас был неудачный день и Вам кажется, что Вы ненавидите свою работу, попробуйте вот что:
1.По дороге домой остановитесь рядом с аптекой и зайдите в отдел, где торгуют термометрами;
2.Купите ректальный (анальный) термометр ""Джонсон и Джонсон"". Только не ошибитесь, Вам нужен термометр именно этой марки;
3.Когда приедете домой, заприте двери, задвиньте шторы и отключите телефон, чтобы ничто не потревожило Вас во время сеанса
терапии;
4. Оденьте самую удобную одежду, например спортивный костюм, и ложитесь на кровать;
5. Откройте упаковку и достаньте термометр. Аккуратно положите его на прикроватную тумбочку так, чтобы он не разбился;
6.Достаньте инструкцию, которая прилагается к термометру, и прочтите ее. Обратите внимание на предложение, напеч
еще анекдот!