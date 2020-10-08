Отвечаем на актуальные вопросы, поступающие от наших читателей.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.И. Панфилова, Муром:- В области каждый год строят новые школы, а современные школьные автобусы закупают?Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова:- В нашем регионе за последние 2 года построили 3 новые школы. За это время приобрели 38 автобусов. По федеральной программе скоро мы получаем ещё 32 автобуса и практически полностью закроем проблему по доставке детей из отдалённых микрорайонов, деревень и сёл к школам. Надеемся, что получится решить вопрос, который стоял перед руководством области долгие годы.