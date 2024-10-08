Сотрудники соцзащиты неправильно истолковали региональный закон.

Владимирская область столкнулась с проблемой неправомерных отказов в предоставлении материнского капитала. 11 семей, включая супругов Вотинцевых, получили отказ от сотрудников соцзащиты, которые неправильно истолковали региональный закон. Генеральная прокуратура России обратила внимание на данную ситуацию после публикации в соцсетях.Семья Вотинцевых попыталась получить маткапитал на четвертого ребенка, но столкнулась с отказом, так как работники соцзащиты указали на несуществующие ограничения по возрасту ребенка. После обращения в прокуратуру, их права были восстановлены, и выплаты были осуществлены в течение двух недель. Еще три семьи также обратились за помощью к надзорным органам в связи с аналогичными отказами.Напомним, ранее мы писали, что