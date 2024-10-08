Правительство Владимирской области выкупило почти 400 квадратных метров в «доме-утюге». Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Всего Белый дом на эти цели выделил около 40

Правительство Владимирской области выкупило почти 400 квадратных метров в «доме-утюге». Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Всего Белый дом на эти цели выделил около 40 миллионов рублей. Судя по размещенной информации, контракт заключен 20 сентября. Из Госконтракта о купле-продаже помещения Назначение: нежилое. Площадь: 389,6 (триста восемьдесят девять целых шесть десятых) квадратных метра. Этаж 4-й. Продавец