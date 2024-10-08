Снижение зарегистрировали во всех возрастных группах.

На прошлой неделе в Владимирской области зарегистрировано заболевание ОРВИ у 11 021 пациента. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился на 7,2%, информация была озвучена во вторник, 8 октября.В поликлиниках Владимира помощь медиков получили 3 392 человека. Снижение числа заболевших наблюдается среди всех возрастных категорий.Санитарные врачи провели 1876 анализов. В результате исследований были обнаружены риновирусы, в то время как случаев гриппа не было зафиксировано.