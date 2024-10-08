На перекрестке улиц Юбилейной и Егорова планируют поставить новый светофор. Работы по его монтажу должны будут закончить до 20 декабря. Как рассказали в мэрии, таким образом перекресток у

На перекрестке улиц Юбилейной и Егорова планируют поставить новый светофор. Работы по его монтажу должны будут закончить до 20 декабря. Как рассказали в мэрии, таким образом перекресток у парка «Добросельский» решили сделать более безопасным, по рекомендациям Госавтоинспекции. К слову, рядом кроме обширной прогулочной зоны находится Гимназия №35 и Детская стоматология. Юлия Жирякова, начальник управления по