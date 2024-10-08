Его установили на улице Ильича, рядом с домом № 8.

У музея детектива во Владимире появился новый памятник женщине-сыщику. Его установили на улице Ильича, рядом с домом № 8. Скульптуру создал Александр Калустов по инициативе культуролога Татьяны Пикуновой.Отметим, что в коллекции музея находятся 970 экспонатов, а в картотеке хранятся записи о 257 авторах детективного жанра. В ближайшее время планируется выпустить мобильное приложение, которое повысит интерактивность выставки.Напомним, ранее мы писали, что