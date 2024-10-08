Ремонта Проезда №1 поселка Золотково Гусь-Хрустального района удалось добиться только после суда. Во время одной из проверок прокурор обнаружил, что на этой дороге очень много просадок и ям,

Ремонта Проезда №1 поселка Золотково Гусь-Хрустального района удалось добиться только после суда. Во время одной из проверок прокурор обнаружил, что на этой дороге очень много просадок и ям, в целом ее состояние не соответствует ГОСТу. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что прокурор в судебном порядке потребовал обязать администрацию района отремонтировать дорогу. Суд с требованиями согласился.